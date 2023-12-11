"Плач Царевны" по Армении

Автор: Байрам Эльшадов

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель провел встречу с МИД Армении Мирзояном и озвучил весьма странные мысли.

"После того, что произошло во всем регионе, важно продолжать обращать внимание на ситуацию, особенно в Армении, которая находится в очень сложной ситуации", - сказал Боррель.

Главный дипломат блока уже не в первый раз позволяет себе весьма сомнительные высказывания в адрес Азербайджана и по ситуации вокруг Карабаха. Из раза в раз Боррель позволяет себе искажать реально существующую информацию и демонстрировать предвзятый подход к геополитическим вопросам на Южном Кавказе.

Мысли Борреля кажутся странными по двум причинам. Во-первых, меняющаяся на сегодняшний день динамика на Южном Кавказе указывает на то, что ситуация между Баку и Ереваном улучшается и это должно давать повод для оптимизма Боррелю.

С другой стороны, Жозеп Боррель никогда не выражал свое мнение об азербайджанских беженцах, о сложностях, с которыми пришлось столкнуться им и стране.

И все это происходит на фоне того, что ЕС уж очень активно заинтересовался Арменией и никак не отступает от попытки втянуть Ереван в сферу своего влияния. Но совсем не кажется, что ЕС сможет добиться своей цели, так как Армения находится в очень сложной геополитической ситуации. А у блока нет достаточных рычагов для того, чтобы получить желаемое. Но на данном этапе Еревану выгодно такое "сотрудничество" с ЕС, так как это позволяет получать многомиллионные вклады в свою экономику.

Осталось только Боррелю проснуться и увидеть реальность проблемной внешней политики Брюсселя.