https://news.day.az/politics/1621277.html Джейхун Байрамов на переговорах с украинским коллегой
Джейхун Байрамов на переговорах с украинским коллегой
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с украинским коллегой Дмитро Кулебой.
Как сообщает Day.Az, об этом говорится в публикации МИД Азербайджана в аккаунте в социальной сети "X".
Было отмечено, что встреча состоялась в рамках встречи министров иностранных дел стран-членов "Восточного партнерства" в Брюсселе. Министры обменялись мнениями о перспективах сотрудничества между Азербайджаном и Украиной в различных сферах.
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