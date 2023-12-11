Джейхун Байрамов на переговорах с украинским коллегой

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с украинским коллегой Дмитро Кулебой.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в публикации МИД Азербайджана в аккаунте в социальной сети "X".

Было отмечено, что встреча состоялась в рамках встречи министров иностранных дел стран-членов "Восточного партнерства" в Брюсселе. Министры обменялись мнениями о перспективах сотрудничества между Азербайджаном и Украиной в различных сферах.

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