https://news.day.az/politics/1621308.html БТР российских миротворцев упал в ущелье в Ханкенди, есть погибший и пострадавшие
БТР российских миротворцев упал в ущелье в Ханкенди, есть погибший и пострадавшие
Бронетранспортер, принадлежащий российскому миротворческому контингенту, упал в ущелье в Ханкенди.
Как сообщает Day.Az, информация об этом распространена в социальных сетях.
Согласно информации, в результате погиб 1 российский военнослужащий, двое пострадали. Состояние одного из пострадавших оценивается как тяжелое.
Пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение в Ханкенди.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре