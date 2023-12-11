есть погибший и пострадавшие

Бронетранспортер, принадлежащий российскому миротворческому контингенту, упал в ущелье в Ханкенди.

Как сообщает Day.Az, информация об этом распространена в социальных сетях.

Согласно информации, в результате погиб 1 российский военнослужащий, двое пострадали. Состояние одного из пострадавших оценивается как тяжелое.

Пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение в Ханкенди.

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