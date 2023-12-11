Азербайджан меняет энергетическую карту Евразии

Автор: Марьана Ахмедова,

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Нынешние усилия Азербайджана по обеспечению европейского континента природным газом становятся наиболее высокоэффективной стратегией по преодолению обостряющегося энергетического кризиса в регионе. Все больше и больше стран стремятся к объединению с Азербайджаном в этой связи. Подписав соглашения о стратегическом партнерстве с девятью государствами-членами ЕС, Азербайджан закрепил отношения с третью всех стран ЕС.

Сербия и Болгария также не остались в стороне. 10 декабря в Нише состоялось официальное открытие газового интерконнектора Сербия-Болгария. Проложенный газопровод соединит существующую сербскую сеть в Нише с болгарской сетью в Софии, преодолев расстояние в 109 км на сербской стороне. Благодаря диаметру трубы 700 мм и максимальному давлению 55 бар, ее мощность позволит ежегодно перекачивать 1,8 миллиарда кубометров природного газа, что эквивалентно 60 процентам от общего годового потребления Сербии.

Помимо Ниша, газопровод будет включать в себя еще три станции учета и регулирования газа в Белой Паланке, Пироте и Димитровграде. Такая установка позволит этим трем городам и регионам Сербии получить доступ к газоснабжению для отопления и промышленного производства.

Это усилит диверсификацию источников энергии в Сербии и Западнобалканском регионе, обеспечив Сербию более надежными и стабильными поставками из различных газовых сетей, в частности из Азербайджана.

Как отметил Президент Ильхам Алиев в ходе церемонии запуска проекта, инициированные и реализованные Азербайджаном проекты в значительной степени изменили энергетическую карту Европы и Азии.

"Нефтепроводы Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Супса сегодня доставляют азербайджанскую нефть на средиземноморский и черноморский рынки. Южный газовый коридор - крупный инфраструктурный проект протяженностью 3 500 километров - вносит огромный вклад в энергетическую безопасность Европы. Неслучайно Европейская комиссия, ее высокопоставленные лица расценивают Азербайджан как надежного партнера и панъевропейского поставщика газа. Замечу, и это, я уверен, может подтвердить и мой друг Румен, что наши поставки газа в Болгарию начались два года назад. В 2021 году было поставлено 270 миллионов кубометров газа, в прошлом году - чуть более 500 миллионов кубометров. А в этом году эта цифра приблизится к 1 миллиарду кубометров", - сказал глава государства.

Совсем недавно Азербайджан и Сербия подписали несколько важных документов, касающихся поставок природного газа. И это касается не только газа - это распространяется на потенциал поставок СПГ в Сербию. Сделка также предусматривает сотрудничество с Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) в области газохранилищ, изучение возможности участия в операциях компании по торговле газом и объединение усилий для строительства электростанций, работающих на природном газе.

Теперь эта страна является новым союзником Азербайджана в преобразовании европейского газового рынка. При ежегодных поставках газа в Сербию в объеме до 400 миллионов кубометров Азербайджан в общей сложности обслуживает 8 стран. Это является наглядным доказательством растущей роли Азербайджана как надежного энергетического партнера и его влияния на обеспечение энергетической безопасности.

Министр горнорудной промышленности и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович лично поблагодарила Президента Ильхама Алиева за то, что стороны смогли согласовать все детали за очень короткое время, и выразила уверенность, что в будущем будет возможность обеспечить дополнительные поставки. После церемонии она также отметила, что София может утроить текущие поставки газа из Азербайджана, начиная с 2037 года.

Президент Болгарии Румен Радев во время своего выступления на церемонии запуска высоко оценил Азербайджан как надежного партнера во всех аспектах.

"Президент Ильхам Алиев также присутствовал на церемонии запуска интерконнектора Греция-Болгария. Благодаря этому интерконнектору Болгария наконец-то начала получать газ из Азербайджана. Я хотел бы выразить свою благодарность Президенту Ильхаму Алиеву, который продемонстрировал, что Баку строго придерживается всех соглашений, заключенных 10 лет назад, несмотря на меняющуюся геополитическую обстановку. Я повторяю на каждой встрече европейского уровня, что Азербайджан является надежным партнером, и я верю, что мы продолжим работать вместе подобным взаимовыгодным образом", - сказал он.

Азербайджан заложил инфраструктурную основу, что позволило Сербии и другим балканским странам получить доступ к энергоресурсам Каспия. Южный газовый коридор, один из крупнейших инфраструктурных проектов континента, коренным образом изменил энергетический ландшафт Европы. В прошлом году ЮГК начала транзит газа потребителям по новому маршруту - интерконнектору Греция-Болгария.

В 2021 году поставки газа из Азербайджана в Европу достигли 8 миллиардов кубометров, а к 2022 году они уже выросли до 11 миллиардов кубометров. Целью на этот год является дальнейшее увеличение экспорта газа в регион до 12 миллиардов кубометров. В целом, ожидается, что в 2023 году объем поставок азербайджанского газа на мировой рынок достигнет 24,5 миллиарда кубометров, причем почти половина этого объема предназначена для Европы. Азербайджан планирует расширить географию поставок своего газа с 6 до как минимум 10 стран. Цифры говорят сами за себя.

И теперь Сербия присоединяется к этой инициативе. В то время как газовое месторождение "Шах Дениз" до сих пор было единственным источником для ЮГК, несколько новых газовых месторождений в Азербайджане готовятся к добыче. Это не только диверсифицирует источники, но и увеличит объемы поставок.

Теперь, благодаря грандиозным усилиям, которые Азербайджан вложил в развитие и модернизацию важнейшей газовой инфраструктуры под руководством Президента Ильхама Алиева, Европа может начать пожинать плоды, и серьезный энергетический кризис не кажется таким неразрешимым. Дальновидная энергетическая политика главы государства, начатая в 2020 году с запуском проекта ЮГК, доказывает, что это не просто один из способов, но, возможно, наиболее успешное и подходящее решение для оказания помощи Европе в эти сложные времена.