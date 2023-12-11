Председательство COP28 поздравило Азербайджан

Председательство COP28 поздравляет Азербайджан с избранием для проведения COP29 в следующем году, говорится на официальной странице COP28 в соцсети X, передает Day.Az.

"Мы надеемся на совместную работу, чтобы продолжить наращивать темпы борьбы с изменением климата", - говорится в публикации.

Отметим, что COP28 - это Конференция ООН по изменению климата, которая проходит в Дубае с 30 ноября по 12 декабря 2023 года.

Конференции ООН по изменению климата (или COP) проводятся каждый год и являются единственным в мире многосторонним форумом по принятию решений в сфере борьбы с изменением климата, где участвуют почти все страны мира.