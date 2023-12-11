Баку и Афины обсудили двустороннее сотрудничество

11 декабря министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Греческой Республики Георгиосом Герапетритисом в рамках участия во встрече министров иностранных дел стран "Восточного партнерства".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на МИД Азербайджана, на встрече стороны обменялись мнениями о текущем сотрудничестве между Азербайджаном и Грецией на двусторонней и многосторонней платформах, в том числе о будущих перспективах, а также последних событиях в регионе.

Министр Джейхун Байрамов поздравил греческого министра с назначением на этот пост. С удовлетворением было подчеркнуто, что в прошлом году отмечалось 30-летие установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Грецией.

На встрече было отмечено важное значение дальнейшего развития двусторонних отношений стран, а также подчеркнута значимость развития отношений по всем направлениям, включая политическую, экономическую, торговую, энергетическую, сельскохозяйственную, туристическую, гуманитарную и другие сферы, расширения сотрудничества в соответствии с интересами наших народов. Было сказано, что взаимные визиты и расширение контактов в рамках различных площадок важны с точки зрения укрепления политического диалога между двумя странами. Стороны также отметили, что Азербайджан является надежным и стратегическим партнером Европы в сфере энергетической безопасности, и подчеркнули исключительную важность Южного газового коридора, Трансадриатического трубопровода, а также газового интеркконектора Греция-Болгария. В этой связи была выражена уверенность, что успешное сотрудничество двух стран в сфере энергетики будет способствовать развитию и стабильности в регионе и охватит другие области, представляющие взаимный интерес.

Министр Джейхун Байрамов подробно проинформировал коллегу о новых реалиях, возникших в регионе в постконфликтный период, факторах, обусловивших антитеррористические меры локального характера, процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, а также повестке дня по мирному соглашению, о работах по восстановлению и строительству, проводимых на освобожденных территориях.

Стороны также обсудили другие региональные и международные вопросы, представляющие взаимный интерес.

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