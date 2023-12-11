Украина подтверждает поддержку территориальной целостности Азербайджана.

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба написал в соцсети X, передает Trend.

"Было приятно встретиться с моим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым, чтобы обсудить Формулу мира президента Володимира Зеленского и наше двустороннее сотрудничество. Я подтвердил поддержку Украиной территориальной целостности Азербайджана в его международно признанных границах, а также инициатив по развитию регионального сотрудничества в пространстве между Каспийским и Черным морями", - отметил Кулеба.

Отметим, что министр Джейхун Байрамов в настоящее время находится с рабочим визитом в Бельгии для участия во встрече министров иностранных дел стран "Восточного партнерства".

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!