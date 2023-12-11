https://news.day.az/politics/1621328.html Бельгия твердо поддерживает мирное урегулирование между Баку и Ереваном
Бельгия твердо поддерживает мирное урегулирование между Баку и Ереваном
Бельгия твердо поддерживает усилия по мирному и всеобъемлющему урегулированию отношений между Азербайджаном и Арменией.
Об этом в соцсети X написала министр иностранных дел Бельгии Хаджа Лабиб, передает Day.Az.
"Приятно поговорить с моим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым. Бельгия твердо поддерживает усилия по мирному и всеобъемлющему урегулированию конфликта с Арменией, способствуя стабильности в регионе," - написала министр.
Она отметила, что стороны также обсудили отношения ЕС-Азербайджан и пути укрепления двустороннего сотрудничества.
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