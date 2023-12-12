Посол Турции поделился публикацией в связи с днем памяти великого лидера Гейдара Алиева

С глубоким уважением и почтением чтим светлую память великого лидера братского Азербайджана Гейдара Алиева.

Как сообщает во вторник Day.Az, об этом написал посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи в соцсети X.

"В наших сердцах всегда живут те, кто посвятил свою жизнь народу и братству.

Allah rəhmət eləsin!", - говорится в публикации.

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