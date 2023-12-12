https://news.day.az/politics/1621355.html Посол Турции поделился публикацией в связи с днем памяти великого лидера Гейдара Алиева
Посол Турции поделился публикацией в связи с днем памяти великого лидера Гейдара Алиева
С глубоким уважением и почтением чтим светлую память великого лидера братского Азербайджана Гейдара Алиева.
Как сообщает во вторник Day.Az, об этом написал посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи в соцсети X.
"В наших сердцах всегда живут те, кто посвятил свою жизнь народу и братству.
Allah rəhmət eləsin!", - говорится в публикации.
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