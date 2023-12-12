Идеи Гейдара Алиева продолжают служить целям азербайджанского народа

Идеи Гейдара Алиева и сегодня, и в будущем будут служить священным целям азербайджанского народа.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом журналистам сообщила председатель Государственного комитета Азербайджана по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова.

Она отметила, что азербайджанский народ будет помнить Гейдара Алиева на протяжении существования Азербайджанского государства.

"Великий лидер Гейдар Алиев своей мудрой политикой и при помощи силы народа сумел преодолеть все трудности и проблемы, которые ставило время перед страной, и воплотил в жизнь тысячелетнюю мечту народа о независимой государственности. Героизм и самоотверженность Гейдара Алиева являются примером для каждого гражданина Азербайджана", - добавила Б.Мурадова.

Отметим, что 12 декабря - День памяти общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева. Премьер-министр Азербайджана Али Асадов, спикер Милли Меджлиса (парламент) Сахиба Гафарова, руководитель Администрации Президента Азербайджанской Республики Самир Нуриев и другие государственные и правительственные официальные лица, а также военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов, представители дипломатического корпуса посетили могилу общенационального лидера Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения и, возложив цветы к памятнику, выразили глубокое уважение памяти основателя современного независимого Азербайджана.

Также, была почтена память супруги великого лидера Гейдара Алиева - выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, и к ее могиле были возложены цветы.

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