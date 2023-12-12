Сотрудники СГБ Азербайджана посетили Аллею почетного захоронения в честь Дня памяти великого лидера Гейдара Алиева

В связи с 20-й годовщиной со дня смерти почетного руководителя органов безопасности Азербайджана, спасителя современной государственности, общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева начальник Службы государственной безопасности генерал-полковник Али Нагиев и личный состав службы посетили могилу великого лидера на Аллее почетного захоронения. Выразив глубокое почтение заветной памяти гениальной личности Гейдара Алиева, на его могилу были возложены венки.

Как сообщает во вторник Day.Az, информацию об этом распространила СГБ.

Также была почтена память супруги великого лидера Гейдара Алиева - выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, и к ее могиле были возложены цветы.

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