Руководящий состав минобороны Азербайджана посетил Аллею почетного захоронения

12 декабря, в День памяти архитектора современного Азербайджана, общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, руководящий состав министерства обороны посетил Аллею почетного захоронения.

Как передает во вторник Day.Az, об этом сообщили в минобороны Азербайджана.

"Были возложены венок и цветы к могиле общенационального лидера, почтена его светлая память.

Затем были возложены цветы к могиле выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой", - говорится в сообщении ведомства.

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