https://news.day.az/politics/1621419.html Руководящий состав минобороны Азербайджана посетил Аллею почетного захоронения - ВИДЕО
Руководящий состав минобороны Азербайджана посетил Аллею почетного захоронения - ВИДЕО
12 декабря, в День памяти архитектора современного Азербайджана, общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, руководящий состав министерства обороны посетил Аллею почетного захоронения.
Как передает во вторник Day.Az, об этом сообщили в минобороны Азербайджана.
"Были возложены венок и цветы к могиле общенационального лидера, почтена его светлая память.
Затем были возложены цветы к могиле выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой", - говорится в сообщении ведомства.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре