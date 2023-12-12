Общенациональный лидер Гейдар Алиев был дальновидной личностью, чему свидетельствует проводимая им политика в области государственного строительства и других сферах.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи в своем обращении к журналистам.

"Мы чтим память общенационального лидера Гейдара Алиева в 20-ю годовщину его смерти.

Величайшее завещание Гейдара Алиева - освобождение Карабаха от армянской оккупации - выполнено, территориальная целостность и суверенитет Азербайджана восстановлены. Построенная политика общенационального лидера в отношениях с Турцией, достигла наивысшего уровня стараниями Президентов Ильхама Алиева и Реджепа Тайипа Эрдогана. Эти связи достались нам в наследство от Гейдара Алиева", - добавил посол.

Отметим, что 12 декабря, в День памяти общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, правительственные официальные лица, а также военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов, представители дипломатического корпуса посетили могилу общенационального лидера Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения и, возложив цветы к его памятнику, выразили глубокое уважение памяти основателя современного независимого Азербайджана.

Также была почтена память супруги великого лидера Гейдара Алиева - выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, и к ее могиле были возложены цветы.

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