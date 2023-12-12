В Азербайджане создана единая следственная группа по задержанным в Карабахе сепаратистам

В связи с задержанными в Карабахском регионе Азербайджана сепаратистами в Генеральной прокуратуре создана единая следственная группа.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом журналистам заявил генеральный прокурор Азербайджанской Республики Кямран Алиев.

Он отметил, что проводятся все должные следственные действия.

"Мы предоставим общественности полную информацию о ходе данного следствия, которое ведется в соответствии с международными конвенциями и национальным законодательством Азербайджана. После завершения следствия, дело будет передано в суд", - добавил он.

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