Возрождение Азербайджана неразрывно связано с именем Гейдара Алиева.

Как передает Day.Az, об этом сказал во вторник Trend генеральный директор Каспийского института стратегических исследований (Россия) Игорь Коротченко.

"Как известно, после распада СССР и образования независимого Азербайджана молодое азербайджанское государство находилось в очень непростых условиях. Во-первых, в первые годы после обретения Азербайджаном своей независимости велась вооруженная борьба за власть. Именно она, а также нестабильность нанесли удар по государственности. И сложившийся в стране общественно-политический хаос, анархия, факты насилия привели к обострению национального и гражданского противостояния и полной несостоятельности тогдашней власти. Летом 1993 года Азербайджан оказался в кризисе и был поставлен фактически на грань исчезновения с политической карты мира", - отметил он.

Он подчеркнул, что именно в этих сложных условиях азербайджанский народ потребовал возвращения Гейдара Алиева к власти.

"15 июня 1993 года он был избран председателем Верховного Совета Азербайджана, а с 24 июля постановлением Милли Меджлиса стал осуществлять полномочия Президента Азербайджана. Ну и наконец, 3 октября 1993 года в результате всенародного голосования Гейдар Алиев был избран Президентом Азербайджанской Республики и энергично взялся за решение самых актуальных и первоочередных задач. После прихода к власти Гейдар Алиев обезвредил активизировавшиеся в различных регионах республики деструктивные силы и предотвратил гражданскую войну", - сказал Игорь Коротченко.

Коротченко упомянул, что от общества были изолированы элементы, организовавшие посягательство на государственность, независимость, территориальную целостность Азербайджана.

"Наконец, в мае 1994 года было достигнуто прекращение огня в армяно-азербайджанской войне, что дало возможность Азербайджану сконцентрировать свои силы на решении первоочередных задач. В немалой степени это позволило реализовать ряд крупных контрактов, в том числе так называемый "Контракт века". Но и в целом мы можем сказать, что с возращением Гейдара Алиева к руководству Азербайджаном наступил перелом в общественно-политической, социальной, экономической, научно-культурной жизни страны, а также в расширении международных связей. В сентябре 1994 года был подписан первый нефтяной контракт. Его реализация была разработана Гейдаром Алиевым и до сих пор является примером осуществления продуманной, эффективной нефтяной стратегии, составляющей основу концепции экономического развития Азербайджана. Уже в дальнейшем эти контракты были расширены, в том числе и газовыми контрактами на поставку голубого топлива из Азербайджана в целый ряд стран по Южному газовому коридору", - отметил он.

По его словам, экономические реформы, утверждение рыночной экономики, обеспечение экономического развития, интеграция Азербайджана в мировую экономику, осуществление программы аграрных реформ стали последовательными приоритетными сферами в деятельности Гейдара Алиева.

"И мы должны сказать, что он заложил фундамент экономики, вооруженных сил, основу политической системы, а самое главное - нацелил Азербайджан на курс развития, который был развит и усовершенствован его сыном Президентом Ильхамом Алиевым, воплотившим в жизнь политическое завещание отца - восстановление территориальной целостности и суверенитета страны, вернув оккупированные армянами территории", - сказал он.

Игорь Коротченко добавил, что над этими территориями снова развевается азербайджанский флаг.

"Что касается особенностей личности Гейдара Алиева, которые сказались на формировании его стиля лидерства и воздействия на политическую культуру, в первую очередь, конечно, это большой интеллект, огромный жизненный и политический опыт, я бы сказал, житейская политическая мудрость, стратегическое целеполагание, а самое главное он прекрасно понимал как делается международная политика. В этом плане мы отмечаем те традиционно дружественные связи между Россией и Азербайджаном, у истоков которого безусловно стоял Гейдар Алиев, не давший возможности продолжения межнациональных столкновений в Азербайджане. Статус русского языка был подтвержден на самом высоком уровне, русская культура, русская община пользовались и продолжают пользоваться покровительством и поддержкой со стороны официального Баку. Конечно, сегодня, когда мы говорим о памяти Гейдара Алиева, мы вспоминаем его жизненный путь", - подчеркнул он.

По его словам, Гейдар Алиев внес огромный вклад в развитие СССР.

"Мы знаем Гейдара Алиева как покровителя науки и культуры, как человека, благодаря которому сегодня работает БАМ, ряд других стратегических инфраструктурных проектов России. С его именем связано возрождение Азербайджана и укрепление традиционно дружеских отношений между Азербайджаном и Россией. Поэтому, конечно, Гейдар Алиев - это фигура международного масштаба. Это политик, который оставил после себя огромное количество свершений. Памятники, возводящиеся ему сегодня в целом ряде стран и городов, говорят о том глубоком уважении, которое народы мира питают к памяти Гейдара Алиева, этого выдающегося сына азербайджанского народа и безусловно политического и государственного деятеля, чье имя, чьи дела навсегда вошли в современную историю", - сказал в заключение Игорь Коротченко.

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