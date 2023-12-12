Гейдар Алиев заложил основы дружбы между Украиной и Азербайджаном

Общенациональный лидер Гейдар Алиев заложил основы дружеских отношений между Азербайджаном и Украиной.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский в своем обращении к журналистам.

"Сегодня особый день для азербайджанцев, и думаю, для украинцев тоже, потому что сегодня мы чтим память общенационального лидера Гейдара Алиева. Я считаю, что это именно тот человек, благодаря которому началась большая дружба между Азербайджаном и Украиной. Он создал то стратегическое партнерство, которое существует между двумя странами", - сказал посол.

Кроме того, он добавил, что сегодняшнее ощущение Украиной большой поддержки азербайджанского народа, также являются частью той основы, которая была заложена Гейдаром Алиевым.

Отметим, что 12 декабря, в День памяти общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, правительственные официальные лица, а также военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов, представители дипломатического корпуса посетили могилу общенационального лидера Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения и, возложив цветы к его памятнику, выразили глубокое уважение памяти основателя современного независимого Азербайджана.

Также была почтена память супруги великого лидера Гейдара Алиева - выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, и к ее могиле были возложены цветы.

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