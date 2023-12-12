Военная прокуратура своевременно провела следствие по "Тертерскому делу".

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил журналистам заместитель генерального прокурора Азербайджана, военный прокурор Ханлар Велиев.

"Генеральная прокуратура возобновила дело, ведется следствие. Мы своевременно провели расследование, проделав определенную работу", - отметил Х.Велиев.

Говоря о военных преступлениях, Ханлар Велиев подчеркнул, что каждый год раскрывается не менее 98-99 процентов преступлений.

"В частности, 100-процентная раскрываемость наблюдается в расследовании преступлений со смертельным исходом. Я дал поручение, чтобы по каждому случаю смерти немедленно было возбуждено уголовное дело", - добавил Х.Велиев.

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