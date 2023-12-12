В ЮНЕСКО принят проект резолюции Азербайджана "Влияние мин на культурное наследие"

11 декабря текущего года в штаб-квартире ЮНЕСКО состоялась 15-я встреча сторон Гаагской конвенции 1954 года по охране культурной собственности во время вооруженного конфликта.

Об этом во вторник Day.Az сообщили в министерстве иностранных дел Азербайджана.

Было отмечено, что внесенный Азербайджаном в повестку дня встречи проект резолюции на тему "Влияние мин на культурное наследие" был принят единогласным решением со стороны 135 стран.

"В резолюции высоко оцениваются усилия стран-членов по сохранению и защите культурной собственности (культурного наследия) в периоды вооруженных конфликтов и постконфликтов, отмечается, что использование мин и других взрывных устройств в нарушение международного гуманитарного права может нанести значительный ущерб культурной собственности.

В резолюции выражается обеспокоенность тем, что применение мин и других взрывных устройств представляет серьезную угрозу для культурной собственности, а также подчеркивается важность предотвращения шагов, нарушающих Гаагскую конвенцию 1954 года", - говорится в сообщении МИД.

Было отмечено, что тема влияния мин на культурное наследие является первой в истории ЮНЕСКО резолюцией, которая была вынесена на обсуждение и принята единогласно. Наряду с этим, этот же пункт был впервые в истории включен в повестку дня вышеупомянутой конвенции Азербайджаном.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!