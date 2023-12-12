Резолюция Азербайджана стала первой в истории ЮНЕСКО

Резолюция на тему "Влияние мин на культурное наследие" является первой в истории ЮНЕСКО, которая была вынесена на обсуждение и принята единогласно.

Об этом во вторник Day.Az сообщили в МИД Азербайджана.

"При этом впервые в истории упомянутой конвенции вопрос аналогичного содержания был включен в повестку дня Азербайджаном", - говорится в сообщении ведомства.

Отметим, что 11 декабря текущего года в штаб-квартире ЮНЕСКО состоялась 15-я встреча сторон Гаагской конвенции 1954 года по охране культурной собственности во время вооруженного конфликта.

Внесенный Азербайджаном в повестку дня встречи проект резолюции на тему "Влияние мин на культурное наследие" был принят единогласным решением со стороны 135 стран.

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