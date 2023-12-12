С уважением чтим память общенационального лидера Гейдара Алиева

С уважением чтим память общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева в 20-ю годовщину его смерти.

Как сообщает во вторник Day.Az, об этом говорится в публикации на странице министерства национальной обороны Турции в социальной сети Х.

"Слова Гейдара Алиева "Мы одна нация, два государства" будут передаваться из поколения в поколение как наследие, и мы всегда будем едины и равны с нашими азербайджанскими тюркскими братьями", - говорится в публикации ведомства.

Отметим, что 12 декабря, в День памяти общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, правительственные официальные лица, а также военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов, представители дипломатического корпуса посетили могилу общенационального лидера Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения и, возложив цветы к его памятнику, выразили глубокое уважение памяти основателя современного независимого Азербайджана.

Также была почтена память супруги великого лидера Гейдара Алиева - выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, и к ее могиле были возложены цветы.

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