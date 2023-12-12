Джейхун Байрамов принял участие во встрече глав стран-членов МИД ГУАМ

В рамках рабочего визита в Бельгию министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов выступил на неофициальной встрече министров иностранных дел стран-членов Организации за демократию и экономическое развитие (ГУАМ).

Об этом Day.Az сообщили во вторник в министерстве иностранных дел Азербайджана.

Министр Джейхун Байрамов отметил, в частности, что на фоне существующих проблем безопасности в мире, в том числе в регионе ГУАМ, организация может сыграть важную роль в качестве платформы для устойчивого миростроительства и развития. Была подчеркнута важность соблюдения в этом контексте общих обязательств, норм международного права.

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