Ханкендинец Миша опроверг ложь армян

Мушег Григорян, известный в соцсетях как Миша, записал очередное видео. Григорян житель Ханкенди, который не покинул город во время массового, но добровольного выезда его соплеменников. Он уже третий месяц живет в Карабахе и ни на что не жалуется. В своем предыдущем видео Миша рассказал о том, кто грабил магазины в Ханкенди и как к нему относятся азербайджанцы.

После той записи в Григоряна полетели армянские "камни", а многие со знанием дела стали говорить о том, что пожилого ханкендинца азербайджанцы якобы подвергают пыткам и заставляют говорить в позитивном ключе. В связи с этим Миша записал новое видео, чтобы продемонстрировать, что он цел и невредим, прекрасно и свободно живет в своем городе и не чувствует никакого негатива с азербайджанской стороны.

Представляем вашему вниманию данное видео: