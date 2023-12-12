В Азербайджане сайтам запрещается распространять информацию о передвижении личного состава и военной техники ВС

Владелец информационного интернет-ресурса и его домена или пользователь информационно-телекоммуникационной сети не вправе допускать распространение сведений о передвижении или дислокации личного состава или военной техники Вооруженных Сил Азербайджанской Республики.

Как сообщает Day.Az, это нашло отражение в предложенной поправке к закону "Об информации, информатизации и защите информации", которая обсуждалась в Комитете Милли Меджлиса по правам человека и была рекомендована пленарному заседанию парламента.

Согласно проекту, в этом случае исключение составляет информация, доводимая до сведения общественности государственными органами (учреждениями).

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