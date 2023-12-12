Устанавливается уголовная ответственность за атрибуты и символы, направленные на разрушение территориальной целостности Азербайджана

Устанавливается уголовная ответственность за демонстрацию, распространение, изготовление, приобретение, перевозку или ношение атрибутов, символов, направленных на разрушение территориальной целостности Азербайджанской Республики.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, это нашло отражение в предложенной поправке к Уголовному кодексу Азербайджанской Республики, которая обсуждалась в комитете Милли Меджлиса (парламент) по правам человека и была рекомендована на пленарное заседание парламента.

В соответствии с предложенной в Уголовный кодекс статьей 281-1, демонстрация, распространение, изготовление, приобретение, перевозка или ношение атрибутов, символов, направленных на разрушение территориальной целостности Азербайджанской Республики, будет наказываться ограничением свободы на срок до 5 лет или лишением свободы на тот же срок.

Предусмотренные деяния будут наказываться лишением свободы на срок от 5 до 8 лет в случае их совершения двумя и более лицами, вошедшими заранее в сговор, или организованной группой, а совершенные по поручению иностранных организаций и их представителей - лишением свободы на срок от 7 до 12 лет.

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