Гейдар Алиев - знаковый государственный деятель Евразии

Источник: Агентство международной информации Trend

Общенациональный лидер Азербайджана Гейдар Алиев был знаковым государственным деятелем Евразии и Азербайджана.

Как передает Day.Az, об этом Trend сказал американский эксперт, исследователь международных отношений и геополитики Евразии Питер Тейс.

"Он всегда был привержен формированию демократических институтов и созданию трансатлантических экономических альянсов. Гейдар Алиев является основателем современного Азербайджана и во многих аспектах провел впечатляющие реформы государственной политики, которые сравнимы с тем, что отцы-основатели задумывали для ранних этапов правления Соединенных Штатов", - подчеркнул он.

Тейс отметил, что во время своего пребывания в Политбюро Советского Союза Гейдар Алиев внес огромный вклад, обеспечив недопущение ядерного конфликта СССР с западными странами и НАТО.

"Гейдар Алиев был превосходным военным стратегом, блестящим тактиком, который продемонстрировал смелые и дальновидные усилия по формированию Вооруженных сил Азербайджана. Страна сегодня является членом ООН, Международной организации тюркской культуры и многих других глобальных организаций, благодаря государственному искусству и дальновидности Гейдара Алиева, первого президента современного Азербайджана. Он был эмансипированным лидером, который вложил всю свою жизнь в процветание Азербайджана, сохранение региональной безопасности и создание геополитических альянсов по всей Европе", - добавил он.

В свою очередь, американский аналитик Ирина Цукерман подчеркнула, что роль Гейдара Алиева в переходе Азербайджана от периода Советского Союза и тяжелых лет постсоветской частичной оккупации Арменией к современности заложила основу для сильного, независимого, безопасного и процветающего государства, которым сегодня является Азербайджан.

"Более того, постсоветский период характеризовался необходимостью заниматься международной дипломатией и создавать альянсы для устранения угроз национальному суверенитету и территориальной целостности страны. Одновременно предпринимались усилия по использованию природных ресурсов, и все это в условиях борьбы с внутренним перемещением и кризисом беженцев, вызванным армянской оккупацией. Более того, Азербайджан последовательно демонстрировал образ полной независимости даже в самые мрачные моменты, когда стране приходилось преодолевать экономические проблемы, унаследованные от постсоветской эпохи", - отметила она.

Цукерман добавила, что под руководством Гейдара Алиева Азербайджан оставался непоколебимым в своем стремлении к суверенитету.

"Одновременно страна твердо примкнула к Западу, утвердившись в качестве важнейшего партнера НАТО. Азербайджан превратился в маяк региональной стабильности, демонстрируя стойкость перед лицом вызовов. Страна активно участвовала в Движении неприсоединения и в конечном итоге стала ведущим действующим лицом, основывая свою глобальную роль на разнообразном балансе отношений с Европой, Соединенными Штатами, Ближним Востоком и другими государствами", - сказала она.

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