Устанавливается уголовная ответственность ​​за распространение информации о дислокации личного состава ВС Азербайджана и перемещении военной техники

Устанавливается уголовная ответственность за распространение информации о перемещении или дислокации личного состава Вооруженных сил Азербайджанской Республики, военного оружия, боеприпасов или военной техники.

Как сообщает во вторник Day.Az, это нашло отражение в новой статье (284-2) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, которая обсуждалась в комитете Милли Меджлиса (парламент) по правам человека и была рекомендована парламенту на пленарном заседании.

Согласно проекту, распространение информации о движении или дислокации личного состава Вооруженных сил Азербайджанской Республики, военного оружия, боеприпасов или военной техники, совершенное в военное время или в боевых условиях, повлекшее тяжкие последствия, наказывается лишением свободы на срок от 5 до 8 лет (при отсутствии признаков деяний, предусмотренных статьями 274, 276 или 284 настоящего Кодекса - на срок от 3 до 6 лет).

Действие статьи 284-2 не распространяется на случаи обнародования государственными органами (учреждениями) информации для общественности о передвижении или дислокации личного состава Вооруженных сил Азербайджанской Республики, военного оружия, боеприпасов или военной техники.

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