Эрдоган принял членов азербайджано-турецкой межпарламентской группы дружбы

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял в штаб-квартире ПСР делегацию азербайджано-турецкой межпарламентской группы дружбы Милли Меджлиса Азербайджана.

Как передает Day.Az, информацию об этом распространило посольство Азербайджана в Турции.

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