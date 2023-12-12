https://news.day.az/politics/1621564.html Эрдоган принял членов азербайджано-турецкой межпарламентской группы дружбы - ФОТО
Эрдоган принял членов азербайджано-турецкой межпарламентской группы дружбы - ФОТО
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял в штаб-квартире ПСР делегацию азербайджано-турецкой межпарламентской группы дружбы Милли Меджлиса Азербайджана.
Как передает Day.Az, информацию об этом распространило посольство Азербайджана в Турции.
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