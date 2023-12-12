Россия готова содействовать в подготовке мирного соглашения между Баку и Ереваном

МИД России приветствует взаимную инициативу Баку и Еревана по нормализации отношений и подписанию мирного соглашения.

Как сообщает Day.Az, об этом сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова сегодня на брифинге, отвечая на вопрос News.ru.

"Совместное заявление Баку и Еревана открывает новые возможности для примирения. Что касается сроков подписания мирного договора, это определяют сами стороны. В свою очередь мы и далее готовы оказывать содействие нашим партнерам для сбалансированного соглашения. Такой документ призван заложить надежный фундамент устойчивого мира и стабильности в регионе", - сказала она.

Отметим, что 8 декабря официальный представитель МИД России Мария Захарова провела брифинг, на котором отметила, что российская сторона положительно оценивает намерение Азербайджана и Армении нормализовать отношения и подписать мирное соглашение.

"В Москве с удовлетворением восприняли Совместное заявление Администрации Президента Азербайджанской Республики и Аппарата премьер-министра Республики Армения с подтверждением обоюдного намерения нормализовать отношения и заключить мирный договор между двумя странами", - сказала она.

Захарова также отметила, что Россия готова и далее оказывать всяческое содействие в разблокировании транспортных коммуникаций, делимитации границы, заключении мирного договора и контактах по линии гражданского общества

Отметим, что в результате переговоров между Администрацией Президента Азербайджанской Республики и Аппаратом премьер-министра Республики Армения была достигнута договоренность предпринять ощутимые шаги по укреплению доверия между двумя странами.

В заявлении говорилось, что руководствуясь принципами гуманизма и в качестве жеста доброй воли, Азербайджанская Республика освобождает 32 армянских военнослужащих. В список 32 человек не входят и не могут входить руководители пресловутого режима, совершившие военные преступления против азербайджанского народа и преступления против человечества - Араик Арутюнян, Бако Саакян, Аркадий Гукасян, Рубен Варданян, в том числе такие лица, как Вагиф Хачатурян, Алеша Хосровян. В свою очередь Республика Армения, руководствуясь принципами гуманизма и в качестве жеста доброй воли, освобождает двух азербайджанских военнослужащих. В качестве доброго жеста Республика Армения отзывает свою кандидатуру на проведение 29-й сессии Конференции сторон Рамочной Конвенции ООН(СОР-29) об изменении климата в поддержку кандидатуры Азербайджанской Республики. Азербайджанская Республика и Республика Армения надеются, что другие страны Восточноевропейской группы также поддержат кандидатуру Азербайджана. В качестве доброго жеста, Азербайджанская Республика поддерживает кандидатуру Республики Армения из Восточноевропейской группы на членство в Бюро СОР.

Азербайджанская Республика и Республика Армения продолжат переговоры относительно реализации в ближайшем будущем дополнительных мер по установлению доверия, и призывают международное сообщество поддержать их усилия, которые будут содействовать установлению взаимного доверия между двумя странами и позитивно воздействовать на весь Южно-Кавказский регион, отмечалось в заявлении.

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