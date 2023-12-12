"Нож в спину" России

Источник: Агентство международной информации Trend

Президент Армении Ваагн Хачатурян провел ряд встреч в рамках церемонии инаугурации новоизбранного Президента Аргентины Хавьера Милея во дворце "Каса Росада" в Буэнос-Айресе.

Он встретился также с Президентом Украины Володимиром Зеленским, и казалось бы, ничего особенного в этом, на первый взгляд, нет. Однако если учесть последовательный отказ армянской стороны от участия в мероприятиях на высшем уровне в рамках совместных с Россией форматов и в то же время организацию встреч с украинской стороной, визитов в Украину при каждой возможности, то становится ясно, что ставки Армении меняются на 180 градусов.

Россия для Армении становится менее важным игроком в регионе. Ереван стремится наладить отношения с Украиной, а через нее, конечно же, со странами, которые вооружают её против России, в надеждах подхватить остатки вооружения, от которого отказывается Киев.

Согласно информации, Ваагн Хачатурян в ходе бесед с коллегами, в том числе с Володимиром Зеленским, "представил действия армянской стороны, направленные на установление стабильного и прочного мира в регионе".

Но, к сожалению, на практике этих "действий" не видно, армянские официальные лица о них лишь говорят. Когда дело доходит до реальных действий, Армения начинает тянуть время, свидетелями чего мы уже не раз становились. Кстати, и тут Армения делает ставку на западных "друзей", отказываясь, хоть и неофициально, от посредничества России.

Буквально недавно, в конце ноября Президент Азербайджана Ильхам Алиев говорил о затягивании этого процесса со стороны Армении в интервью телеканалу "Евроньюс".

Как отметил глава государства, Азербайджан и Армения несколько раз обменивались предложениями по первоначальному проекту мирного договора, который Азербайджан разработал сам. После этого шесть раз происходил обмен замечаниями между двумя странами.

"Последние из них мы направили им 11 сентября, а ответ на комментарии получили только два дня назад. То есть почти два с половиной месяца они оценивали проект договора, состоящий из нескольких страниц. Что это значит? Это значит, что они хотят искусственно затянуть процесс. Сейчас уже конец ноября", - сказал Президент Ильхам Алиев.

То есть представление неких несуществующих "действий" Армении по установлению мира в регионе заокеанским странам, а также находящейся в состоянии войны Украине, которой не до Южного Кавказа, и в частности не до Армении, преследует, конечно же, цель дешевого пиара в том ключе, что Армения, якобы "в отличие от Азербайджана", "24 на 7 работает над установлением мира".

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