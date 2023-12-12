Минобороны РФ подтвердило гибель миротворца в Карабахе

11 декабря 2023 г. в результате съезда с горной дороги БТР-82 российского миротворческого контингента погиб один военнослужащий ВС РФ, двое - получили травмы средней и тяжелой степени.

Как передает Day.Az, об этом говорится в информационном бюллетене министерства обороны России.

"При участии азербайджанской стороны пострадавшим миротворцам оказана вся необходимая медицинская помощь. Получившие травмы военнослужащие авиационным транспортом российского миротворческого контингента доставлены для дальнейшего лечения в стационарное медицинское учреждение", - говорится в заявлении минобороны РФ.

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