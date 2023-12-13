Недопустимо проведение кампании против азербайджанских журналистов во французских СМИ.

Как сообщает в среду Day.Az, об этом говорится в заявлении Совета прессы Азербайджана.

Было отмечено, что клеветническая кампания против сотрудников Азербайджанского государственного информационного агентства (АЗЕРТАДЖ) во французских СМИ является оскорбительным поведением, противоречащим всем этическим нормам и ценностям. Такой неприемлемый подход является ничем иным, как подлость и слабая попытка оправдать ограничение свободы слова.

"Как известно, 3 декабря этого года сотрудница АЗЕРТАДЖа Айгюн Гусейнова была командирована во французскую колонию Новая Каледония для освещения освободительного движения местного населения. Однако в аэропорту ей не было дано разрешение на въезд на территорию, якобы под предлогом отсутствия визы. Журналисту пригрозили арестом и отправили в третью страну. Такой акт незаконности вызвал серьезное недовольство в азербайджанских СМИ, и медиа-структуры Азербайджана распространили протестные заявления.

Похоже, все это, а также широкий резонанс в мировых СМИ недопустимого поведения в Новой Каледонии подтолкнули правящие круги Франции к поиску "аргументов". Только так можно оценить проведение кампании "черного пиара" против сотрудников АЗЕРТАДЖа и клеймение их как "шпионов".

Совет прессы заявляет, что в деятельности представителей СМИ Азербайджана не было противоправных действий. У них есть человеческий и социальный мотив, основанный на их желании осветить освободительную борьбу народа Новой Каледонии. То, что полиция Новой Каледонии игнорирует это, создавая искусственный барьер для деятельности азербайджанских журналистов, является очевидным пренебрежением к свободе слова, которая считается неотъемлемой частью фундаментальных прав и свобод человека.

Отметим, что несправедливость по отношению к азербайджанскому журналисту осудил и президент политической партии "Союз Каледонии" Даниэль Гоа, выразивший поддержку представителям СМИ Азербайджана.

В такой ситуации попытка дискредитации азербайджанских журналистов во французских СМИ еще раз подтверждает, что правительство страны намерено скрыть свою деспотическую сущность. Цель очевидна: предотвратить распространение правды о народах, находящихся под колониальным игом, включая народ Новой Каледонии.

Совет прессы Азербайджана решительно осуждает клеветническую кампанию, проводимую во французских СМИ против сотрудников АЗЕРТАДЖа и распространение информации провокационного характера. Совет считает это антидемократическим шагом, нетерпимостью по отношению к свободе слова и заявляет, что такой подход противоречит как этическим ценностям, так и историческому прогрессивному характеру французской государственности.

К сожалению, нынешний президент страны Эмманюэль Макрон и его автократическая администрация настолько парализованы, что не могут подумать об ущербе, который наносят своей стране примитивными политическими играми в плане свободы слова. Совет прессы призывает мировое медиасообщество к объединению против недопустимых действий французских властей и заявлению протеста", - говорится в сообщении.

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