Брошенные армянами оружие и боеприпасы найдены в Физули

Продолжается работа по обнаружению и изъятию оружия и боеприпасов, брошенных армянскими вооруженными силами в ходе Отечественной войны на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Министерства внутренних дел АР, сотрудники отдела полиции Физулинского района регулярно проводят рейды по местам боев, осматривают окопы и фортификационные сооружения противника.

"В ходе очередного рейда были обнаружены и изъяты 12 автоматов, 5 пулемётов, пистолет, патроны различного калибра и т.д.", - заявили в МВД.

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