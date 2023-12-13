https://news.day.az/politics/1621678.html Брошенные армянами оружие и боеприпасы найдены в Физули - ВИДЕО
Брошенные армянами оружие и боеприпасы найдены в Физули - ВИДЕО
Продолжается работа по обнаружению и изъятию оружия и боеприпасов, брошенных армянскими вооруженными силами в ходе Отечественной войны на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе Министерства внутренних дел АР, сотрудники отдела полиции Физулинского района регулярно проводят рейды по местам боев, осматривают окопы и фортификационные сооружения противника.
"В ходе очередного рейда были обнаружены и изъяты 12 автоматов, 5 пулемётов, пистолет, патроны различного калибра и т.д.", - заявили в МВД.
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