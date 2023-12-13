Президент Сербии не угодил армянам

Автор: Зульфугар Ибрагимов

Президент Сербии Александар Вучич на днях высказался по поводу действий страны в направлении обеспечения своей территориальной целостности. Cербский лидер считает, что его страна должна следовать примеру Азербайджана, который терпеливо ждал и использовал сложившиеся геополитические условия. "Азербайджан должен служить образцом внешней политики для Сербии", - заявил Вучич.

Эти слова президента Сербии вызвали всплеск возмущения в армянском сегменте соцсетей. Как обычно, армяне постарались максимально оскорбить сербского лидера, назвали его "трусом", одарили прочими нелицеприятными определениями, неподходящими для публикации на приличном сайте. Один из пользователей, доведенный, видимо, до кипения, назвал Александра Вучича "очкастым киргизом", вложив в это выражение все раздражение и презрение. Причем не только к президенту Сербии, но и к народам Центральной Азии.

Армян, конечно, понять можно - глава европейского государства, вместо того, чтобы присоединиться к демаршу против Баку, высказывается подобным образом. Ну безобразие же. Разве нет? Армения, желающая оказаться в Евросоюзе, готова ради достижения этой несбыточной цели на любые мерзости, и армянам непонятно, почему Вучич тоже не вылезает из кожи, чтобы поскорее оказаться в ЕС. Для этого ему "всего-то" нужно признать Косово, а также следовать тренду шельмования Азербайджана. А он, мало того, что дружит с Баку, еще и интерконнекторы открывает для азербайджанского газа.

Армянская сторона и ее опекуны всегда старались протащить на международные обсуждения мысль о косовском прецеденте для Карабаха. Ничего из этого не вышло, зато теперь уже карабахский прецедент рассматривается как вариант для проблемы Косова.

Азербайджан никогда не считал свой путь примером для других, никогда не утверждал, что то, что получилось у него, обязательно получится и у других. У каждой страны есть свой момент истины для восстановления территориальной целостности, надо набраться терпения и дождаться его. Как дождался Азербайджан. Господин Вучич очень правильно это подметил.

Армянской стороне, конечно, очень обидно, что у Баку получилось. Армяне, хоть и стараются назло России пристраиваться к Украине, на самом деле победы украинскому народу они не желают. Как и грузинскому, так и молдавскому. Полный разгром сепаратизма поставит склеивающую армянство идеологию в сложное положение, и чем меньше стран готовы видеть в разрешении карабахского конфликта пример для себя, тем лучше для "армянского дела".

Одним словом, Александар Вучич армянам сильно не угодил.