https://news.day.az/politics/1621722.html В Армении ставят крест на России в качестве посредника
В Армении ставят крест на России в качестве посредника
В Ереване не считают российскую площадку переговоров между Арменией и Азербайджаном эффективной.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сказал глава парламентской комиссии по внешним связям Саргис Ханданян.
Ханданян упрекнул Россию в несоблюдении условий Трехстороннего заявления и усомнился в эффективности российского посредничества.
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