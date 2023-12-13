В Армении ставят крест на России в качестве посредника

В Ереване не считают российскую площадку переговоров между Арменией и Азербайджаном эффективной.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сказал глава парламентской комиссии по внешним связям Саргис Ханданян.

Ханданян упрекнул Россию в несоблюдении условий Трехстороннего заявления и усомнился в эффективности российского посредничества.

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