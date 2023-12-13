Представители Азербайджана участвуют в работе Ассамблеи Международной морской организации

Делегация Государственного морского и портового агентства Азербайджана приняла участие в работе 33-й сессии Ассамблеи Международной морской организации.

Как передает в среду Day.Az со ссылкой на министерство цифрового развития и транспорта Азербайджана, на пленарных заседаниях мероприятия, которое проходит в Лондоне, рассмотрены вопросы деятельности Международной морской организации, выбора руководства Ассамблеи, функционирования комитетов организации, а также заслушан ряд отчетов.

Помимо этого, участники мероприятия обсудили возможность создания новых комитетов, назначения внешнего аудитора и реализацию мер Международной конвенции по предотвращению загрязнения окружающей среды от 1972 года и 1996 года.

На сессии принята Стратегия Международной морской организации на 2024-2029 годы, также был утвержден новый генеральный секретарь.

В рамках сессии в Лондоне представители Государственного морского и портового агентства Азербайджана провели ряд двусторонних встреч, в ходе которых обменялись мнениями по вопросам эффективного сотрудничества в сфере морского транспорта.

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