Азербайджано-турецкие отношения сегодня достигли пика благодаря политике лидеров обеих стран

Азербайджано-турецкие отношения, развивающиеся на исторической, национальной, культурной основе, сегодня достигли своего пика благодаря политике лидеров обеих стран.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на TurkicWorld, об этом заявил председатель MÜSİAD Азербайджана Рашад Джабирли во время своего выступления на сельскохозяйственном и продовольственном форуме.

"Как известно, азербайджано-турецкие отношения охватывают все сферы нашей жизни. Сегодня эти отношения развиваются по принципу "одна нация, два государства", как сказал общенациональный лидер Гейдар Алиев.

Конечно, роль экономических факторов в укреплении этих связей неоспорима. MÜSIAD Азербайджан, посчитал своим долгом сделать в этом направлении все, что от нас зависит. До этого мы организовывали многие важные экономические форумы в Азербайджане", - сказал он.

Джабирли подчеркнул, что и Азербайджан, и Турция являются аграрными странами и сельскохозяйственная продукция играет важную роль в их развитии.

"Не будем забывать, что аграрному сектору, являющемуся частью ненефтяного сектора в Азербайджане, со стороны руководства страны придается серьезное значение и поощрение. Наряду со всем этим, Турция является одной из стран с развитым сельским хозяйством и сильной экономикой. В связи с этим объединение фермеров обеих стран, а также людей, занятых в этой сфере, является площадкой для взаимовыгодного сотрудничества, обмена опытом, появления новых мыслей и идей.

Я считаю, что сегодняшний форум будет иметь значительный вклад как для турецких, так и для азербайджанских фермеров. Помимо всего этого, я верю, что после форума будут взаимные инвестиции", - добавил он.

Напомним, что сегодня в Баку состоялась церемония открытия продовольственного и сельскохозяйственного форума, организованного MÜSİAD Азербайджан.

Медиаплатформа TurkicWorld (Тюркский Мир) выбрана официальным медиа партнером данного форума.

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