МИД Азербайджана выразил соболезнования Пакистану

Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования Пакистану.

Как сообщает в среду Day.Az, об этом говорится на странице МИД в социальной сети "X".

"Мы глубоко потрясены и опечалены известием об ужасном теракте в Пакистане, в результате которого погибли 23 солдата. Выражаем глубокие соболезнования и солидарность с братской Исламской Республикой Пакистан. Мы решительно осуждаем все формы террора", - говорится в сообщении МИД.

Отметим, что в результате взрыва в провинции Хайбер-Пахтунхва на северо-западе Пакистана погибли не менее 23 сотрудников сил безопасности. Взрыв был совершен террористом-камикадзе в полицейском участке. Ответственность за теракт взяла на себя группировка "Техрик-и-Талибан Пакистан".

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