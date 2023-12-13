Первые кадры с вызволенными из армянского плена Гусейном Ахундовым и Агшином Бабировым

В направлении села Бала Джафарли Газахского района азербайджано-армянской границы состоялся обмен задержанными военнослужащими между Азербайджаном и Арменией.

Day.Az со ссылкой на Trend представляет первые кадры с переданными азербайджанской стороне военнослужащими Гусейном Ахундовым и Агшином Бабировым.

Напомним, что руководствуясь принципами гуманизма и в качестве жеста доброй воли, Азербайджанская Республика освобождает 32 армянских военнослужащих.

В свою очередь, Армения освободила двух азербайджанских военнослужащих.

Отметим, что в апреле текущего года из-за ограниченной видимости в неблагоприятных погодных условиях на приграничной с Арменией территории Шахбузского района Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана пропали без вести военнослужащие азербайджанской армии - Бабиров Агшин Габиль оглу (2004 года рождения) и Ахундов Гусейн Ахлиман оглу (2003 года рождения). Позже стало известно, что они были взяты в плен ВС Армении.

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