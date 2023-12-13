Экскурс в мир фантазий Оганяна

Автор: Байрам Эльшадов

Сейран Оганян - военный преступник, образцовый коррупционер, бывший министр обороны и бездарный оппозиционер пытается воскресить свою политическую карьеру. В своей попытке, словно Феникс, воспарить над политическим пространством Армении, политический отброс продолжает из раза в раз продвигать одинаковую идею о том, что незаконный и непризнанный сепаратистский режим еще не поздно спасать и конфликт в Карабахе, как выяснилось, еще не завершен.

Какой ценой и как он будет этого добиваться, конечно, он не сказал. Просто потому, что у него нет никакого плана и поддержки. Как и решил умолчать о том, что именно в его период распиливались огромные средства, что еще сильнее ухудшило положение армянской армии. Помножив это на его абсолютную непригодность в качестве военачальника, что было прекрасно продемонстрировано во время Второй Карабахской войны, можно сделать логические выводы о том, как будет армянский военный преступник возвращать Карабах. Ему бы для начала свою репутацию вернуть...

В целом Оганян является классической политической бездарностью. И это не оскорбление, хотя некоторые люди назвали бы его именно так. Это констатация факта. Считайте его классическим архетипом оппозиционера, который говорит о том, что все плохо, рассказывает в подробностях о вещах, которые ему не нравятся, но не предлагает, как улучшить положение. Такой популизм, и давайте не будем обманывать себя в том, что в Армении есть консенсус о будущем мире с Азербайджаном, создает необходимую почву для последующих разочаровний.

И в этом деле экс-министр обороны является мастером и настоящим профи с подтвержденным опытом. Годы его службы на различных высоких постах в оборонном ведомстве Армении тому подтверждение.

Так все же как Оганян собрался возвращать Карабах? Может, у Армении внезапно появилось огромное количество оружия? Или демографическая ситуация резко улучшилась и армия полностью укомплектована? Реальность такова, что баланс сил между Азербайджаном и Арменией очень сильно смещен и не в пользу Еревана. Да и перед Арменией сейчас стоят вызовы намного более важные, чем попытка реванша за три десятилетия ошибочной политики. Сегодня Армении стоит больше думать о гарантировании своего политического суверенитета, учитывая то, что Ереван пытается оборвать все связи с бывшими покровителями в попытке заручиться доверием новых хозяев. Уж слишком много потенциальных проблем и сложностей, с которыми придется разбираться Армении. И не стоит искать новых приключений и разочарований.

Как правило, военные являются очень умными людьми, прекрасно понимающими искусство войны, дипломатию и политику. Но бывают и исключения, конечно. И Сейран Оганян является квинтэссенцией глупости, непрофессионализма и популизма, который опасен для армян.