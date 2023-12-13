Азербайджанская и армянская стороны освободили военнослужащих на взаимной основе.

Об этом Day.Az сообщили в Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан.

Сообщается, что после того, как Международный Комитет Красного Креста проверил состояние здоровья задержанных азербайджанской стороной армянских военнослужащих и оценил его как удовлетворительное, согласно соответствующей договоренности, 13 декабря 2023 года на участке азербайджано-армянской границы, проходящем по территории Газахского района, состоялась передача военнослужащих на взаимной основе.

Никаких инцидентов в процессе передачи не произошло.

Напомним, что 7 декабря 2023 года в результате переговоров, проведенных между Администрацией Президента Азербайджанской Республики и Аппаратом премьер-министра Республики Армения, руководствуясь принципами гуманизма и в качестве мер взаимного доверия была достигнута договоренность об освобождении Азербайджаном 32 армянских военнослужащих и двух азербайджанских военнослужащих - Арменией.

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