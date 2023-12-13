VI Форум солидарности волонтеров Азербайджана в Баку

В Бакинском конгресс-центре проходит VI Форум солидарности азербайджанских волонтеров, посвященный 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева. Мероприятие собрало около 3 тысяч азербайджанских волонтеров, осуществляющих деятельность в стране.

Форум организован Молодежным фондом Азербайджанской Республики, Министерством молодежи и спорта Азербайджанской Республики, ASAN xidmət и Союзом организаций волонтеров Азербайджана в рамках проходящей с 5 по 19 декабря Недели волонтеров Азербайджана - 2023.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, форум, нацеленный на привлечение внимания к благородной деятельности, проделанной волонтерами в течение года, и выражение им благодарности, начался с карьерной выставки.

В ходе выставки волонтеры получили подробную информацию о возможностях трудоустройства, предоставляемых около 40 различными местными и зарубежными компаниями.

Перед началом официального открытия форума был исполнен государственный гимн Азербайджанской Республики, а затем с чувством уважения и гордости была почтена светлая память великого лидера Гейдара Алиева и наших героев, погибших во имя целого Азербайджана.

Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов зачитал обращение Президента Ильхама Алиева к участникам форума.

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