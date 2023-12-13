13 декабря между Азербайджаном и Арменией был произведен обмен задержанных военнослужащих.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, обмен задержанными военнослужащими между Азербайджаном и Арменией состоялся в направлении села Бала Джафарли Газахского района на азербайджано-армянской границе. Военнослужащие Гусейн Ахундов и Агшин Бабиров освобождены из плена и уже переданы азербайджанской стороне.

Во время обмена пленными один из ярких кадров попал на камеру сотрудника Trend.

Представляем читателям данный снимок, который является фотографией дня.

Отметим, что руководствуясь принципами гуманизма и в качестве жеста доброй воли, Азербайджанская Республика освободила 32 армянских военнослужащих.

В свою очередь Республика Армения освободила двух азербайджанских военнослужащих.

Напомним, что в апреле текущего года из-за ограниченной видимости в неблагоприятных погодных условиях на приграничной с Арменией территории Шахбузского района Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана пропали без вести военнослужащие азербайджанской армии - Бабиров Агшин Габиль оглу (2004 года рождения) и Ахундов Гусейн Ахлиман оглу (2003 года рождения). Позже стало известно, что они были взяты в плен ВС Армении.

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