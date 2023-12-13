https://news.day.az/politics/1621851.html Хакан Фидан посетит с визитом Азербайджан
Хакан Фидан посетит с визитом Азербайджан
В Азербайджан прибывает министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на дипломатические источники, завтра у турецкого министра запланирован ряд встреч в Баку.
Отметим, что 10 октября Хакан Фидан посетил Азербайджан для участия в заседании министров Координационного совета Движения неприсоединения.
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