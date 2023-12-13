Хакан Фидан посетит с визитом Азербайджан

В Азербайджан прибывает министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на дипломатические источники, завтра у турецкого министра запланирован ряд встреч в Баку.

Отметим, что 10 октября Хакан Фидан посетил Азербайджан для участия в заседании министров Координационного совета Движения неприсоединения.

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