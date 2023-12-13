Для нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией нет необходимости в посреднике

Новые реалии, созданные Азербайджаном на Южном Кавказе, шаги, предпринятые для достижения долгосрочного мира и стабильной безопасности в регионе, дают свои положительные результаты.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал заместитель директора АМИ Trend, политический эксперт Сахиль Керимли.

Напомним, что 7 декабря 2023 года в результате переговоров, проведенных между Администрацией Президента Азербайджанской Республики и Аппаратом премьер-министра Республики Армения, руководствуясь принципами гуманизма и в качестве мер взаимного доверия была достигнута договоренность об освобождении Азербайджаном 32 армянских военнослужащих и двух азербайджанских военнослужащих - Арменией. Сегодня азербайджанская и армянская стороны освободили военнослужащих на взаимной основе.

"Возвращение двух наших военнослужащих, которые долгое время удерживались в Армении по ложным обвинениям, вызвало большую радость. Одним из примечательных моментов является то, что это соглашение между Азербайджаном и Арменией было достигнуто без каких-либо посредников", - сказал Керимли.

По словам политического эксперта, Азербайджан и Армения продемонстрировали, что для нормализации отношений между ними нет необходимости в третьей стороне, посреднике.

"Это также показывает, что впервые за много лет между Арменией и Азербайджаном возникает взаимное доверие. Считаю, что этот успех стал возможен благодаря решительной и справедливой позиции Азербайджана", - подчеркнул Сахиль Керимли.

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