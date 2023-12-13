Армянский лоббист Боб Менендес вляпался в новый скандал

Автор: Байрам Эльшадов

Проармянский сенатор Боб Менендес стал своеобразным магнитом для неприятных историй и скандалов. Очередной скандал, возможно, окончательно поставит крест на политических амбициях продажного политика.

И дело не в том, что продажный политик снова не устоял перед алчностью и продался другому иностранному государству. Обвинения в таком грехе являются весьма банальными для лоббистов типа Менендеса. В этот раз Менендеса подловили на другом грехе - обжорстве. Пикантности ситуации добавляет то, что проармянский сенатор оплачивал счета в самых изысканных заведениях Вашингтона за счет пожертвований на его политическую деятельность.

Как отмечается в американской прессе, в излюбленном ресторане политика подаются стейки по 64 доллара, бокал вина за 31 доллар, а за бренди придется попращаться с двадцаткой. Всего на удовлетворения своего желания жить вкусно и красиво Менендес потратил около 374 тысяч долларов, 74 тысячи из которых было потрачено за последние два года.

Справедливости ради, необходимо отметить, что Менендес является не единственным любителем красивой жизни в американской политике. Были и другие, но тратили они намного более скромные суммы.

Всего за два десятилетия Менендес растратил на еду, удовольствия и свой личный комфорт около 4.3 миллионов долларов, в среднем около 200 тысяч долларов в год. Это значительно превышает "скромную" заработную сенатора, которая составляет 174 тысячи в год.

Весьма любопытно как на это отреагирует комитет по этике. И еще интереснее узнать как на это отреагируют доноры Менендеса, которым будет мало приятно узнать из газет, что их пожертвования тратятся на дорогую выпивку и еду, а не продвигают их интересы.

И это не первая сложная ситуация в которую попал Менендес. Проармянский политик вместе со своей женой армянкой стали фигурантами громкого дела о коррупции. В результате обыска было выявлено, что Менендес получил в качестве оплаты своих "услуг" золотые слитки, сотни тысяч долларов и дорогой автомобиль.

Резюмируя, хочется отметить цитату из американской прессы, которая дает наилучшую характеристику Менендеса: "Когда дело доходит до искусства жить хорошо за счет политических пожертвований, Менендес демонстрирует настоящий мастер-класс".

Вот такую гламурную жизнь ведет проармянский политик, соря деньгами налево и направо.