ЕС ведет переговоры с Азербайджаном и Арменией для проведения следующей встречи в Брюсселе

Европейский союз работает с Азербайджаном и Арменией над проведением еще одной встречи в Брюсселе.

Как передает Day.Az, об этом сообщил Trend источник в Европейском совете.

"Брюссельский процесс является интенсивным, и ЕС работает с партнерами над определением следующего момента для встречи", - сказали в ведомстве.

Отметим, что после недавнего соглашения, достигнутого между Баку и Ереваном об освобождении военнослужащих, президент Европейского совета Шарль Мишель приветствовал эти шаги, назвав их "беспрецедентным продвижением в политическом диалоге".

"Приветствуем, в частности, освобождение задержанных и беспрецедентную открытость политического диалога. Установление и углубление двустороннего диалога между сторонами было ключевой целью Брюссельского процесса под руководством ЕС: сегодняшний прогресс [7 декабря] является ключевым шагом. Сейчас я призываю лидеров завершить мирное соглашение как можно скорее", - сказал он.

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