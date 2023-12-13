Появилась возможность для устойчивого мира между Азербайджаном и Арменией

Сейчас появилась возможность для установления устойчивого мира между Азербайджаном и Арменией.

Об этом во время выступления в парламенте Турции сказал министр обороны страны Яшар Гюлер, передает Day.Az.

Он отметил, что Армения так же должна действовать с осознанием этого.

Гюлер выразил надежду, что Армения проявит готовность сотрудничать со своими соседями.

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