https://news.day.az/politics/1621914.html Появилась возможность для устойчивого мира между Азербайджаном и Арменией - Яшар Гюлер
Появилась возможность для устойчивого мира между Азербайджаном и Арменией - Яшар Гюлер
Сейчас появилась возможность для установления устойчивого мира между Азербайджаном и Арменией.
Об этом во время выступления в парламенте Турции сказал министр обороны страны Яшар Гюлер, передает Day.Az.
Он отметил, что Армения так же должна действовать с осознанием этого.
Гюлер выразил надежду, что Армения проявит готовность сотрудничать со своими соседями.
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