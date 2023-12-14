Завтра состоится заседание правления партии "Ени Азербайджан"

15 декабря состоится расширенное заседание правления партии "Ени Азербайджан" (ПЕА).

Ожидается, что на заседании будет определен кандидат от правящей партии на внеочередных президентских выборах, назначенных на 7 февраля, сообщает Day.Az.

Отметим, что 12 декабря заместитель председателя партии - руководитель центрального аппарата Таир Будагов сообщил журналистам, что состоится заседание правления ПЕА.

Напомним, что 7 декабря Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об объявлении внеочередных президентских выборов в Азербайджане, согласно которому 7 февраля пройдут внеочередные президентские выборы.

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