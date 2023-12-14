Бакинская инициативная группа проведет в Женеве конференцию "Неоколониализм: права человека, мир и безопасность"

Сегодня в офисе ООН в Женеве, Швейцария, начнет свою работу международная конференция "Неоколониализм: права человека, мир и безопасность", организованная Бакинской инициативной группой.

Как сообщает Day.Az, информацию распространила Бакинская инициативная группа (Baku Initiative Group).

Было отмечено, что дата проведения конференции - 14 декабря выбрана неслучайно. Резолюцией 1514 (XV) Генеральной Ассамблеи от 14 декабря 1960 года была принята Декларация о предоставлении независимости колониальным странам и народам. С тех пор 14 декабря отмечается во всем мире как "День деколонизации".

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