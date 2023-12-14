Две большие разницы – как встретили освобожденных солдат в Азербайджане и Армении

Автор: Зульфугар Ибрагимов

Три года мы слышали с армянской стороны стоны и крики о якобы незаконном удержании в Азербайджане якобы военнопленных. Три года армяне повсюду трезвонили о якобы нарушении нами каких-то конвенций и умоляли международные организации отобрать у азербайджанского правосудия диверсантов и террористов. Три года различные инстанции принимали заявления и резолюции, в которых требовали безоговорочного возвращения так называемых военнопленных. Три года эти преступники считались в Армении героями. И вот настал день возвращения...

В Азербайджане незаконно удерживавшихся в Армении молодых азербайджанских солдат героями никогда не называли, не канонизировали, не истерили в международных структурах. Но каждый в стране считал этих ребят своими сыновьями и братьями. Весь Азербайджан ждал их возвращения, а соответствующие органы делали все для того, чтобы это произошло. Гусейна Ахундова и Агшина Бабирова с музыкой и флагами встречали сотни людей. Люди, несмотря на дождь и позднее время, с воодушевлением ждали не один час прибытия освобожденных ребят и воссоединения их с семьями. Все проходило стихийно, на подъеме духа и в радостной атмосфере. Так, как и должно быть, когда встречаешь того, кого давно ждал.

А в какой атмосфере встречали обмененных на наших солдат армянских диверсантов и военных преступников? В соцсетях этих тридцать двух называли предателями и трусами, сдавшимися в плен, многие посчитали, что они не нужны Армении, а лучше бы Пашинян выторговал Араика с Рубиком. Непонятно тогда, какого черта те же пользователи соцсетей три года требовали их вернуть. Зачем было так убиваться, если эти парни вам не нужны?

Не лучшая ситуация сложилась и у госпиталя, где откормленные в азербайджанской тюрьме диверсанты проходили обследование. По идее, родные и близкие могли не устраивать свалки, а спокойно дожидаться, когда все закончится. Но нет, все прошло так, как обычно происходит в Армении - с базаром, потасовками, разборками с полицией. Возбужденная толпа, собравшаяся у госпиталя, как-то не излучала радости от возвращения близких из заключения. На лицах людей злость и недовольство. Создавалось впечатление, что не только пользователи соцсетей, но и родственники освобожденных не рады их возвращению. Злость излучали все - и родственники, и зеваки, и полиция.

Вот так встречали Агшина Бабирова:

Так встретили Гусейна Ахундова:

А вот так "радостно" дожидались своих освобожденных в Ереване:

Мы просто приводим факты. А почему в Армении так отнеслись к своим вернувшимся из заключения военнослужащим, армянам виднее.

Между прочим, многие обратили внимание на то, что при обмене на границе освобожденных военнослужащих с армянской стороны не было представителей СМИ. Видимо, потому, что эти тридцать два лица предварительно должны были пройти инструктаж, что говорить журналистам. Хотя, глядя на этих мужчин, выглядящих в разы лучше, чем при задержании, уже можно составить представление о том, каково им было в бакинской тюрьме, не удивимся, если в скором времени в армянских СМИ зазвучат ужастики о "пытках" и "унижениях".

Но будем надеяться, что хотя бы в этот раз все будет по-честному.